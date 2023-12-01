Молдова возмущена очередной торговой войной со стороны РФ. Россия ограничила ввоз сельхозпродукции из Молдовы

Агентство безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) в пятницу, 1 декабря, раскритиковало как необоснованное решение России ограничить импорт молдавской сельхозпродукции из-за якобы обнаруженных вредителей.

Об этом говорится в заявлении агентства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

ANSA отмечает, что последнее решение российских властей ввести эмбарго на молдавские фрукты и овощи "необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям". Кроме того, оно противоречит международным фитосанитарным принципам и не основывается на реальных аргументах.

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"Молдовские фрукты и овощи экспортируют более чем в 80 стран мира, в этом году объемы экспорта слив и яблок в европейские страны удвоились. Ни от одной страны, кроме России, не было сообщений ни о каких нарушениях", - заявляет ведомство.

Там добавили, что эмбарго, введенное Россией, "не имеет никакого отношения к качеству продукции из Молдовы", а до 1 декабря российские власти официально не сообщали о намерении ввести какие-либо ограничения.

30 ноября Россельхознадзор – российский фитосанитарный регулятор – заявил, что Россия с 4 декабря ограничивает ввоз сельхозпродукции из нескольких районов Молдовы из-за "систематических обнаружений в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России".

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В прошлом году Россельхознадзор также объявлял о введении ограничений на ввоз в Россию сельхозпродукции из 31 района Молдовы. В Кишиневе тогда говорили, что запрет России имеет политические причины.

К тому же о российском запрете стало известно после того, как Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на импорт семи видов фруктов и овощей из Молдовы, чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны РФ против Украины.