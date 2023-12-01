В течение суток враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС

В течение 1 декабря враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 Бп "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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