Путин увеличил численность армии РФ на 170 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 170 тыс. штатной численности Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Согласно указу штатная численность Вооруженных сил России составит 2209130 единиц, в том числе 1320000 военнослужащих.

Министерство обороны РФ объяснило увеличение численности Вооруженных сил ростом угроз из-за расширения НАТО и проведения "СВО" против Украины. При этом отмечается, что проведение мобилизации или существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется.

Увеличение численности ВС РФ планируется реализовать поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту.

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