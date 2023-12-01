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Путин увеличил численность армии РФ на 170 тыс. человек

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Путин увеличил численность армии РФ на 170 тыс. человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 170 тыс. штатной численности Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Согласно указу штатная численность Вооруженных сил России составит 2209130 единиц, в том числе 1320000 военнослужащих.

Министерство обороны РФ объяснило увеличение численности Вооруженных сил ростом угроз из-за расширения НАТО и проведения "СВО" против Украины. При этом отмечается, что проведение мобилизации или существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется.

Увеличение численности ВС РФ планируется реализовать поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Згідно статистики самих же рашиків. Згідно незалежного оцінювання і інфи яку намагались підняти їхні ЗАГСИ, після чого їм заткнули рота, то по самим оптимістичним даним їх там 87 млн. В реальності ж враховуючи еміграцію і народжуваність то іще менше. Хай наприклад 70 млн. Відняти від них старих, дітей і жінок, залишиться те саме мясо, яке потенційно гребтимуть.
    В нас звісно теж не все ідеально і нас давно не 52 мільйони. Але оці всі страшилки про 140млн кацапів - пиль в очі, як і все інше чим рашка роками лякала увесь світ.
  • Олександр Дніпро
    ЗСУ зменшили чисельність армії рф на 330 тис. осіб.
  • Филипп Филиппович Преображенск
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