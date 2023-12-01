Когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS, - генерал Ходжес

США и другие союзники Украины должны ясно заявить, что хотят именно победы Украины, это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи.

Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты и другие наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла!" И когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16. Мы настроены на победу. Это то, что мы должны сделать", – сказал Ходжес.

Генерал отмечает, что он никогда не слыхал, чтобы президент Джо Байден или Конгресс заявляли, что хотят победы Украины.

"Они говорят: "Мы с вами столько, сколько будет нужно". Что это значит? Думаю, что есть нерешительность. Не знаю почему, но мне очень трудно понять, что их останавливает. Считаю, что есть определенная обеспокоенность, что Россия может как-то усилиться. Есть определенная неопределенность по поводу того, что произойдет, если Украина победит, а режим Путина упадет", – объяснил Ходжес.

Относительно ситуации на фронте генерал сказал, что "не хотел бы быть российским рядовым, сидящим в окопе".

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"У них ужасная система логистики, их лидерам плевать на них. Так что российские солдаты будут ужасно страдать зимой. Я думаю, что мы увидим снижение эффективности некоторых их дронов", - сказал генерал.

В то же время он уверен, что ВСУ "не собираются снижать темп".

"Они продолжат давить на россиян и их логистику, потому что не могут дать им ни дня отдыха для укрепления обороны", – отметил Ходжес.

Генерал также сказал, что не понимает, почему Украина после событий 2014 не наладила адекватное производство боеприпасов, потому что именно она "десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза". По его мнению, это можно сделать даже во время войны.