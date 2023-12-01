Лидерам ряда стран придется принимать трудные решения относительно послевоенного статуса Сектора Газа, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, кроме обсуждения войны Израиля с ХАМАС, США сосредоточены на долгосрочном планировании, отметив, что он обсудил вопрос послевоенного статуса Сектора Газа с арабскими коллегами в Дубае.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Разным странам придется проводить тяжелую работу, принимать трудные решения и брать на себя обязательства", - заявил Блинкен.

Издание отмечает, что, по мнению Блинкена, арабским союзникам "придется помогать поддерживать безопасность в Секторе Газа в течение промежуточного периода, пока Палестинская национальная администрация не будет готова одержать там верх".

"По нашему мнению, все должно привести к созданию государства для палестинцев", - подчеркнул госсекретарь США.

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Накануне во время визита в Тель-Авив Блинкен отметил, что сказал представителям высшего израильского руководства, что во время возобновления кампании в анклаве Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна "четко очертить несколько безопасных зон в северной и центральной частях Сектора Газа, чтобы боевые действия не затронули мирных жителей".

Кроме того, госсекретарь заявил о необходимости предотвращения дальнейшего массового переселения палестинцев и ударов по "жизненно важной инфраструктуре", например, по больницам и объектам энергетики. Он подчеркнул, что после окончания войны эвакуированные палестинцы должны иметь возможность вернуться в северную часть Сектора Газа.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС в связи с нарушением боевиками радикальной группировки условий перемирия.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории", - заявили в ЦАХАЛ.

Госсекретарь США также возложил ответственность за нарушение перемирия на ХАМАС.

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