Лидерам ряда стран придется принимать трудные решения относительно послевоенного статуса Сектора Газа, - Блинкен
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу The Times of Israel.
"Разным странам придется проводить тяжелую работу, принимать трудные решения и брать на себя обязательства", - заявил Блинкен.
Издание отмечает, что, по мнению Блинкена, арабским союзникам "придется помогать поддерживать безопасность в Секторе Газа в течение промежуточного периода, пока Палестинская национальная администрация не будет готова одержать там верх".
"По нашему мнению, все должно привести к созданию государства для палестинцев", - подчеркнул госсекретарь США.
Накануне во время визита в Тель-Авив Блинкен отметил, что сказал представителям высшего израильского руководства, что во время возобновления кампании в анклаве Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна "четко очертить несколько безопасных зон в северной и центральной частях Сектора Газа, чтобы боевые действия не затронули мирных жителей".
Кроме того, госсекретарь заявил о необходимости предотвращения дальнейшего массового переселения палестинцев и ударов по "жизненно важной инфраструктуре", например, по больницам и объектам энергетики. Он подчеркнул, что после окончания войны эвакуированные палестинцы должны иметь возможность вернуться в северную часть Сектора Газа.
Ранее в пятницу ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС в связи с нарушением боевиками радикальной группировки условий перемирия.
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории", - заявили в ЦАХАЛ.
Госсекретарь США также возложил ответственность за нарушение перемирия на ХАМАС.