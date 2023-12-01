МИД Литвы: Окно возможностей для приглашения Украины в ЕС очень маленькое и совсем короткое - либо мы сейчас примем решение, либо мы просто закрываемся

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что лидеры Евросоюза должны воспользоваться возможностью пригласить Украину в ЕС на саммите в декабре, поскольку окно возможностей для этого небольшое.

Об этом на встрече с журналистами в посольстве Польши в Вильнюсе заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я думаю, что лидеры стран, которые соберутся на Совете руководителей ЕС, понимают, что окно возможностей весьма маленькое и совсем короткое – либо мы сейчас примем геополитическое и политическое решение, которое позволит ЕС двигаться в будущем, или мы просто закрываемся и чего-то ждем", – сказала она.

По ее словам, Евросоюз должен именно сейчас принять политическое решение о приглашении Украины, и чем дольше ЕС будет затягивать, тем больше будет "обнаруживать какие-то препятствия".

"Сейчас ведутся переговоры относительно того, как оценивать отчет о развитии, представленный Еврокомиссией. Есть страны, которые считают, что и тройка (Украина, Грузия и Молдова), и Балканы (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Сербия и Северная Македония) должны двигаться с одинаковой скоростью. Мы считаем, что каждый должен двигаться по своим заслугам", – убеждена Нелюпшене.

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