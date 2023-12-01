ОБСЕ официально одобрила компромисс с РФ по должностям в организации

Мальту избрали страной, председательствующей в 2024 году, а также продлили мандат трех ключевых должностных лиц организации после многомесячной блокировки со стороны России.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно решению совета министров ОБСЕ, Мальта будет председательствовать в организации в 2024 году, а также продлеваются полномочия генерального секретаря Хельги Шмид, представительницы по свободе СМИ Терезы Рибейру и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова до сентября 2024 года.

Также были продлены полномочия руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Меккачи.

По мнению главы МИД Северной Македонии Османи, консенсус членов ОБСЕ по избранию Мальты председательствующей в 2024 году и кадровым решениям "еще раз демонстрирует важность и эффективность достижения согласия путем переговоров и компромисса ради наших общих целей и задач".

Читайте также: Будущий глава ОБСЕ Борг: Российская война против Украины должна прекратиться

"Несмотря на наши различия и разногласия, мы продемонстрировали стратегическое видение, необходимое для продолжения наших конструктивных усилий, направленных на реализацию и применение конкурентных преимуществ ОБСЕ через работу ее исполнительных структур на благо всех наших народов", – цитирует Османи сайт организации.