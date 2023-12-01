Финляндия считает, что китайское судно повредило газопровод Balticconnector умышленно

Министр европейских дел Финляндии Андерс Адлеркрейц считает, что диверсия на подводном газопроводе Balticconnector в начале октября, к которому, вероятно, причастно китайское судно, вряд ли была непреднамеренной.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Хотя Адлеркрейц предостерег, что не может спекулировать на том, была ли диверсия на Balticconnector одобрена китайским правительством, возвращение причастного судна в Китай вызывает вопросы.

"Если бы я, как капитан, сделал что-то, что не одобрило бы китайское правительство, то я был бы обеспокоен возвращением моего судна в Китай", – сказал глава финского Министерства европейских дел.

"Я не морской капитан. Но я думаю, что вы бы заметили, что тянете за собой якорь на сотни километров. Я думаю, что все указывает на то, что это было сделано намеренно. Но, конечно, пока никто в этом не признался", – считает он.

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По мнению Адлеркрейца, что Финляндия должна иметь "большую защиту" подводной инфраструктуры, например для лучшего наблюдения за подозрительными судами.

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют повреждение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".