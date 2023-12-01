В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничили движение транспорта на нескольких дорогах, - Нацполиция

В Ивано-Франковской области на четырех дорогах ввели ограничение движения тяжеловесного транспорта из-за непогоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная Патрульная полиция.

В сообщении отмечается: "В связи с ухудшением погодных условий: снег, налипание мокрого снега, гололедица, сильные порывы ветра до 30 м/с, сообщает о запрещении движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале полиции.

Уточняется, что ограничение действует на следующих автодорогах:

Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь, км 11+340 – км 33+811 (от г. Тисменица до границы Тернопольской области).

Н-09 Мукачево – Львов, км 376+687 – км 395+332 (от г. Рогатин до границы Львовской области).

Н-10 Стрый – Черновцы, км 16+411 – 52+280 (от г. Долина до с. Креховичи Калушского р-на).

М-15 Одесса-Рени (город Бухарест).

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"Ориентировочное время запрета движения 3 часа. Информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно".