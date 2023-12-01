Организации Save Ukraine удалось вернуть двух детей с родителями с оккупированных территорий

Организации Save Ukraine удалось вернуть двух малолетних детей вместе с родителями с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила организация Save Ukraine в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Двух малолетних детей вместе с родителями удалось забрать команде Save Ukraine с временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет. К счастью, семье удалось вырваться и приехать в Украину. Теперь уже семья в безопасности. Всего организации удалось вернуть из России и временно оккупированных территорий 213 украинских детей.

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