На заседании в Скопье 55 участниц ОБСЕ смогли сказать правду Лаврову, - Османи

Во время заседания Совета министров ОБСЕ 55 делегатов стран-участниц могли сказать главе МИД РФ Сергею Лаврову правду, осудив российскую агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Скопье в пятницу действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительно осудили агрессора, в данном случае Российскую Федерацию, которая не только повлекла за собой огромные человеческие страдания в Украине, но и бросила вызов самому существованию организации. Но мы также превратили ОБСЕ в платформу для политической и юридической ответственности России за ее зверства в Украине. Еженедельно за столом Постоянного совета в Вене 56 государств-участников говорили правду российскому послу, как и 55 министров государств-участников сказали правду российскому министру иностранных дел здесь, на Совете министров ОБСЕ", - сказал он.

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По словам Османи, "никаких торгов относительно принципов и обязательств организации, которые не подлежат обсуждению", не было при принятии консенсусного решения относительно нового главы ОБСЕ и продлении мандата четырех ее чиновников.

"В наиболее поляризованный год для организации за все 50 лет ее существования нам удалось консенсусом принять пять ключевых решений, имеющих решающее значение для самого существования организма этой организации. Вышли ли мы за рамки принципов и обязательств организации? Я бы сказал, что нет, потому что с первого дня, когда я вступил в должность действующего председателя ОБСЕ, я сказал, что буду стоять на страже принципов и обязательств организации, и эти принципы и обязательства не будут предметом переговоров, как они и не были предметом переговоров в течение года", - прокомментировал он вопрос, пошли ли страны-единомышленники на уступки РФ для разблокирования консенсусного решения.

По словам действующего главы ОБСЕ, при принятии решения были учтены все точки зрения.

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"ОБСЕ – это организация, базирующаяся на консенсусе. Как было сказано сегодня, консенсус заложен в ДНК организации. Консенсус – это фундамент, на котором мы строим это сотрудничество в организации. Не существует никакого решения в Совете министров, которое не было бы принято без консенсуса. Поэтому были учтены точки зрения всех 57 государств-участников", - сказал он.