Мы способны обеспечить безопасность этого объекта, – в Офисе президента выразили надежду об открытии аэропорта "Борисполь"

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В сообщении отмечается: "Мероприятие было посвящено реализации десятого пункта Формулы о подтверждении окончания войны. К обсуждению, которое состоялось на территории Международного аэропорта "Борисполь", присоединились 86 участников - представители 83 иностранных государств и трех международных организаций.

Обращаясь к собравшимся, руководитель Офиса Президента напомнил, что в 3 часа ночи 24 февраля 2022 г. из аэропорта "Борисполь" вылетел последний пассажирский самолет. Он убежден, что вскоре "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

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"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", – сказал он.

Андрей Ермак рассказал участникам встречи, что через год совместной работы всех причастных предложенная президентом Украины Формула мира стала целостной структурой, элементы которой плотно взаимосвязаны.

"Я рад констатировать прогресс по каждому из девяти пунктов, которые мы уже проработали", – отметил он.

Глава Офиса президента отметил, что справедливый, всеобъемлющий и длительный мир возможен только как результат коллективной воли и коллективных действий.

"Предотвратить повторение войны можно только одним способом - через надежные многосторонние гарантии безопасности для Украины и решительную демонстрацию единства и преданности ответственных государств, уважающих международное право", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что аэропорт "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны, но в то же время он будет первым объектом, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

"Девять пунктов Формулы отражают важнейшие элементы будущего, построенного на справедливом, крепком, устойчивом мире. Именно такой мир сейчас нужен не только Украине, но и всему миру. Никакого умиротворения. Конец войны – это единственное возможное решение. Об этом – заключительный пункт Формулы мира", – подчеркнул он.

Андрей Сибига рассказал, что в рабочую группу №10 на уровне послов, которую он возглавляет вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, входят представители 20 государств и международных организаций.

По его словам, эксперты разрабатывают модальность того, как положить конец этой войне, и первый результат работы может быть представлен на следующей встрече советников по национальной безопасности".

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