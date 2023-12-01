Столтенберг снова напомнил Эрдогану, что Швецию нужно принять в НАТО: "Пора завершить процесс присоединения"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях климатического саммита COP28 сказал, что "пришло время" позволить Швеции стать членом военного альянса.

Об этом Столтенберг сказал в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам генсека, на встрече с Эрдоганом он призвал Турцию завершить процесс ратификации прокотола о членстве Швеции в Североатлантическом Альянсе.

"Я встретился с президентом Эрдоганом сегодня утром и повторил свое сообщение о том, что пора завершить процесс присоединения Швеции", – сказал он.

Столтенберг в то же время затруднился сказать, когда ожидает завершения процесса ратификации.

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"Не могу назвать точной даты, но приветствую тот факт, что всего несколько недель назад президент Эрдоган подал документы на ратификацию в турецкий парламент. Мое послание на сегодняшней встрече, конечно, заключалось в том, что пора обеспечить, чтобы парламент завершил свои обсуждения и завершил ратификацию Швеции как официального члена НАТО", – добавил он.

Турция и Венгрия – единственные страны НАТО, которые официально не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Тогда Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Североатлантического союза до конца ноября.

Но этим планам не суждено было осуществиться: комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности по вопросу".