Столтенберг снова напомнил Эрдогану, что Швецию нужно принять в НАТО: "Пора завершить процесс присоединения"
Об этом Столтенберг сказал в интервью АР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам генсека, на встрече с Эрдоганом он призвал Турцию завершить процесс ратификации прокотола о членстве Швеции в Североатлантическом Альянсе.
"Я встретился с президентом Эрдоганом сегодня утром и повторил свое сообщение о том, что пора завершить процесс присоединения Швеции", – сказал он.
Столтенберг в то же время затруднился сказать, когда ожидает завершения процесса ратификации.
"Не могу назвать точной даты, но приветствую тот факт, что всего несколько недель назад президент Эрдоган подал документы на ратификацию в турецкий парламент. Мое послание на сегодняшней встрече, конечно, заключалось в том, что пора обеспечить, чтобы парламент завершил свои обсуждения и завершил ратификацию Швеции как официального члена НАТО", – добавил он.
Турция и Венгрия – единственные страны НАТО, которые официально не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс.
Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре после нескольких месяцев промедлений направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Тогда Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Североатлантического союза до конца ноября.
Но этим планам не суждено было осуществиться: комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции из-за "отсутствия ясности по вопросу".