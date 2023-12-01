В течение суток враг 4 раза обстрелял Сумщину
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В течение 1 декабря российские войска совершили 4 обстрела пограничных громад Сумской области, зафиксировано 20 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады.
Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).
Белопольская громада: зафиксировано 2 взрыва из артиллерии и 5 взрывов из минометов.