В течение суток враг 4 раза обстрелял Сумщину

В течение 1 декабря российские войска совершили 4 обстрела пограничных громад Сумской области, зафиксировано 20 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады.

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).

Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Белопольская громада: зафиксировано 2 взрыва из артиллерии и 5 взрывов из минометов.

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