США стремятся дать Украине больше оружия, но нужно решение Конгресса, - Белый дом

Стремление Украины иметь больше оружия для реализации контрнаступления оправдано, и Соединенные Штаты стремятся дать больше систем вооружений, однако для этого нужно, чтобы Конгресс наконец-то принял пакет с дополнительным финансированием.

Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы последовательно предоставляем Украине действительно беспрецедентный уровень поддержки в сфере безопасности на протяжении более полутора лет. И мы смогли обеспечить это с невероятной скоростью", - отметил представитель Белого дома.

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Он подчеркнул, что каждый пакет, предоставляемый США и другими странами, каждый раз готовится по результатам исчерпывающих консультаций с украинскими военными по поводу их потребностей в контрнаступлении.

В ответ на просьбу прокомментировать недавнюю оценку президента Украины в интервью AP о том, что Украина не получила всего оружия, которое хотела, Кирби отметил, что стремление Украины получить больше вооружений вполне оправдано.

"Конечно, я не могу отрицать оценки президента Зеленского о том, что они не достигли того успеха, которого надеялись достичь. Но я могу вас заверить, что Соединенные Штаты сделали все возможное не только для того, чтобы обеспечить системами безопасности, оружием, инструментами, которые им нужны", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он отметил, что Соединенные Штаты также возглавили международную коалицию по оказанию поддержки Украине. В этом контексте Кирби упомянул, в частности, о Контактной группе по вопросам обороны Украины, возглавляемой главой Пентагона Ллойдом Остином и охватывающей около 50 стран.

Кирби заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно. Он напомнил, что запасы США почти исчерпаны и Конгресс Соединенных Штатов рассматривает запрос президента Байдена с новым пакетом помощи Украине, без которого обеспечивать дальнейшие поставки, нужные украинцам, будет крайне сложно.

В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты также "стремятся дать больше" Украине.

"Поэтому мы призываем Конгресс немедленно принять меры по запросу о дополнительном финансировании", - подчеркнул представитель администрации США.

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Представитель Белого дома также подчеркнул, что речь идет не только о поддержке Украины, "но также о том, чтобы послать Владимиру Путину решительный месседж о том, что он не может действовать безнаказанно и нападать на чужую страну без последствий для себя".