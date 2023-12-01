Задержка с предоставлением западных вооружений не дала Украине добиться успеха в контрнаступлении, - экс-директор ЦРУ Петреус
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон", - отметил Петреус.
"Почему Украина оказалась в такой ситуации, как сейчас на поле боя? Мы видели наши задержки с предоставлением им военной техники, наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение относительно кассетных боеприпасов, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты западного образца", - сказал генерал о причинах неудачного контрнаступления ВСУ.
"В нашей военной доктрине говорится, что чтобы прорвать те типы обороны, которые мы видели на юге (и я не думаю, что кто-то действительно осознавал или оценивал глубину минных полей, и что Россия очень правильно сделала оборонительную часть, несколько линий обороны и т.д.) , наша доктрина говорит, что для этого нужно преимущество в воздухе, а также многие другие возможности. И мы этого не дали украинцам", - подчеркнул Петреус.
Петреус указывает на ошибки Запада, частично приведшие к войне в Украине.
"Думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин, видимо, решил, что ему удастся избежать ответственности за это мощное вторжение в Украину, состоит в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма. Мы вышли из Афганистана, он это видел, у нас не было стратегического терпения, и так далее", - отметил экс-директор ЦРУ.