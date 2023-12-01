Задержка с предоставлением западных вооружений не дала Украине добиться успеха в контрнаступлении, - экс-директор ЦРУ Петреус

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий коалициями под руководством США в Ираке и в Афганистане Дэвид Петреус считает, что причиной неудачи контрнаступления ВСУ стало отсутствие достаточного количества западного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"2023 год стал годом, когда все наблюдали, удастся ли достичь прорыва любой из сторон", - отметил Петреус.

"Почему Украина оказалась в такой ситуации, как сейчас на поле боя? Мы видели наши задержки с предоставлением им военной техники, наши танки только недавно добрались до них. Наша задержка в принятии решений по M1, задержки с одобрением танков Leopard, мы задержали решение относительно кассетных боеприпасов, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты западного образца", - сказал генерал о причинах неудачного контрнаступления ВСУ.

"В нашей военной доктрине говорится, что чтобы прорвать те типы обороны, которые мы видели на юге (и я не думаю, что кто-то действительно осознавал или оценивал глубину минных полей, и что Россия очень правильно сделала оборонительную часть, несколько линий обороны и т.д.) , наша доктрина говорит, что для этого нужно преимущество в воздухе, а также многие другие возможности. И мы этого не дали украинцам", - подчеркнул Петреус.

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Петреус указывает на ошибки Запада, частично приведшие к войне в Украине.

"Думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин, видимо, решил, что ему удастся избежать ответственности за это мощное вторжение в Украину, состоит в том, что мы не сделали достаточно после оккупации Крыма. Мы вышли из Афганистана, он это видел, у нас не было стратегического терпения, и так далее", - отметил экс-директор ЦРУ.