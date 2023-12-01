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Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против России

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Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против России
Правительство Финляндии решило опубликовать курс относительно санкций против РФ. Он поможет гражданам более эффективно соблюдать введенные ограничения.

"Санкции ЕС против России беспрецедентно велики, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании и власти знали, как их применять", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр надеется, что вводный курс по санкциям поможет людям правильно применять санкции.

В МИД уточнили, что в курсе рассматриваются основы санкций и способы их соблюдения.

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"Многие фундаментальные положения, такие как концепции фондов и экономических ресурсов, замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт, повторяются в различных санкционных режимах", - говорится в сообщении.

В курсе на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с крупными санкциями против России. Он включает специальный раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

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Руководитель группы по санкциям Министерства иностранных дел Пиа Сариваара отметил, что основная ответственность за соблюдение санкций и принятие решений по санкционным вопросам всегда лежит на самом человеке или юридическом лице.

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