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Зеленская против выдвижения ее мужа на второй президентский срок

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Зеленская против выдвижения ее мужа на второй президентский срок
Первая леди Украины Елена Зеленская не хочет, чтобы ее муж Владимир Зеленский избирался на следующий срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Зеленская в интервью Economist. Фрагмент интервью первой леди Украины опубликован в подкасте издания, но пока отсутствует в печатной версии.

Зеленская сообщила, что уверена в победе Украины. После этого она хочет со своей семьей отдохнуть.

"Мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время (после победы Украины. — Ред). После этого мы устроим себе отпуск и уедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером", — рассказала первая леди о своих планах.

Зеленская добавила, что после этого она и ее семья будут думать, что будут делать дальше.

"Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — сказала она.

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  • Олександр Дніпро
    - 20% втрачених територій
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    - сотні тисяч вбитих, закатованих згвалтованих, департованих;
    - знецінення нацвалюти та крах економіки;

    "Після цього ми влаштуємо собі відпустку і поїдемо куди-небудь" (с)
  • Елена Мазуренко 26a67fdc
    І ні слова про любов до України. Ні слова про розвиток країни.Ні слова про бубочкину "мрію про Україну" . А де ж вовини обіцянки?
    У них мрії - жити подалі від України в достатку на віллах, маєтках Італії, тільки не в Україні. Так і буде.
  • Яр Холодний
    - Где была, Лена?
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