Увеличение армии РФ свидетельствует о трудностях, с которыми Путин столкнулся в Украине, - Белый дом
Об этом заявил координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Здесь нет сомнений, что он (Путин. – Ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - отметил Кирби.
Представитель Белого дома подчеркнул, что ВСУ превосходят россиян по качеству войск, качеству руководства, командования и управления, а также вооружений, которые Соединенные Штаты и многие страны предоставили Украине. Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это состоит в том, что он просто пытается добиться своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом.
"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", – отметил Кирби.