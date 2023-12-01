Увеличение армии РФ свидетельствует о трудностях, с которыми Путин столкнулся в Украине, - Белый дом

Решение Кремля увеличить численность российской армии, не имеющей достижений на фронте в Украине, является очередной попыткой Путина достичь целей за счет "человеческого мяса".

Об этом заявил координатор Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь нет сомнений, что он (Путин. – Ред.) буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию, которую они незаконно оккупировали в Украине, а также попытаться захватить еще больше", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что ВСУ превосходят россиян по качеству войск, качеству руководства, командования и управления, а также вооружений, которые Соединенные Штаты и многие страны предоставили Украине. Поскольку Путин не может сравниться с таким качеством, его ответ на это состоит в том, что он просто пытается добиться своих целей количеством тел, как это происходило под Бахмутом.

"Это лишь подчеркивает трудности, с которыми россияне сталкиваются в Украине и в дальнейшем будут сталкиваться. Поэтому наша настоятельная рекомендация Путину заключалась бы в том, чтобы он отказался от этого, и вообще вышел из Украины, и тогда ему не придется беспокоиться об увеличении своего войска", – отметил Кирби.

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