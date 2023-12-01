Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в 2024 году

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall Group планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в 2024 году.

Об этом сообщил в интервью WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, он рассчитывает на заключение соответствующего контракта с Украиной на строительство колесного бронетранспортера Fuchs и новейшей боевой машины пехоты Lynx уже в начале следующего года.

"После подписания контракта мы хотим иметь первый полноприводный автомобиль в Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев", – сказал Паппергер.

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Он пояснил, что производство бронетранспортеров Fuchs в Украине станет возможно с конца лета 2024 года, а производство БМП Lynx может стартовать летом 2025 года. При этом Паппергер хочет передать Украине новые боевые машины намного раньше.

"Первые десять бронемашин Lynx уже изготавливаются здесь, в Германии или в Венгрии, в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих транспортных средств полностью в Украине", - сказал он.

Паппергер объясняет необычно короткое время выполнения тем, что сотрудничество продвинулось хорошо. Rheinmetall уже является самым крупным партнером Украины в ВПК. В 2022 году группа получила заказы на сумму около 900 миллионов евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до двух с половиной миллиардов евро.

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"И на следующий год их точно будет больше", — прогнозирует Паппергер, отмечая, что в Украине уже налажено обслуживание немецкой бронетехники, для чего украинские специалисты прошли подготовку в Германии.

Глава Rheinmetall уверяет, что не видит проблем с безопасностью украинских заводов концерна.

"Мы не строим новые заводы; скорее, как Rheinmetall, мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, достаточно хорошо защищены, — по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны", – говорит он.