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Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в 2024 году

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Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в 2024 году
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall Group планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в 2024 году.

Об этом сообщил в интервью WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, он рассчитывает на заключение соответствующего контракта с Украиной на строительство колесного бронетранспортера Fuchs и новейшей боевой машины пехоты Lynx уже в начале следующего года.

"После подписания контракта мы хотим иметь первый полноприводный автомобиль в Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев", – сказал Паппергер.

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Он пояснил, что производство бронетранспортеров Fuchs в Украине станет возможно с конца лета 2024 года, а производство БМП Lynx может стартовать летом 2025 года. При этом Паппергер хочет передать Украине новые боевые машины намного раньше.

"Первые десять бронемашин Lynx уже изготавливаются здесь, в Германии или в Венгрии, в совместном производстве между нами и Украиной. После фазы наращивания мы быстро сможем производить значительное количество этих транспортных средств полностью в Украине", - сказал он.

Паппергер объясняет необычно короткое время выполнения тем, что сотрудничество продвинулось хорошо. Rheinmetall уже является самым крупным партнером Украины в ВПК. В 2022 году группа получила заказы на сумму около 900 миллионов евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до двух с половиной миллиардов евро.

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"И на следующий год их точно будет больше", — прогнозирует Паппергер, отмечая, что в Украине уже налажено обслуживание немецкой бронетехники, для чего украинские специалисты прошли подготовку в Германии.

Глава Rheinmetall уверяет, что не видит проблем с безопасностью украинских заводов концерна.

"Мы не строим новые заводы; скорее, как Rheinmetall, мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, достаточно хорошо защищены, — по крайней мере, это показал опыт последних двух лет войны", – говорит он.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Я дивлюся - любиш "по поличках" розкладать? Давай я тобі "допоможу" :
    1) БТР TPz Fuchs -німецький колісний бронетранспортер-амфібія. Був прийнятий на озброєння Бундесверу 1979 року і разом з американським M113 є основним засобом транспортування піхоти на полі бою. На його основі створено декілька модифікацій різного призначення.
    За весь період випуску його постійно модернізують та розробляють різні спеціалізації Одна з найцікавіших для нас - "Wildcat DCA - зенитная самоходная установка со спаренной 30-мм автоматической пушкой, коммерческая экспортная модификация. Шасси - Krauss-Maffei, система управления огнём - Siemens, электроника - Siemens и AEG-Telefunken. Система управления огнём многорежимная, включая дневной, дневной-ночной и всепогодный режимы несения дежурства, настраиваемые под конкретного заказчика". Почала випускаться з 2017 року
    Тобто мова йде про "багатоцільове шасі", на яке можуть ставиться різноманітні зразки обладнання та зброї (БТР М-113 випускається американцями з 50х)
    БПЛА "Рейнметал" не розробляє та не випускає
    Додам - японці починали післявоєнну модернізацію свого "автопрому" саме з випуску американських моделей автомобілів 40-х років
    "Старі" "Леопарди" (навіть "Леопард 1") - "молодші" кацапських Т-55, на які кацапи вже почали переходить Крім того - "Рейнметал" не веде мову про танки : вони - лише в перспективі (до речі - просковзнуло, що саме свій перспективний танк вони планують вироблять, в майбутньому, у нас) Зараз мова йде про колісні БТР "Лисиця" та "Рись"
    2)Для "будівництва" нових заводів, які не будуть вражаться кацапськими ракетами, треба не тільки "великі гроші" Треба ще й зручна територія (де можна викопать котлован та заглибить виробництво під землю) Це місце стане для кацапів "мішенню" на весь період будівництва І саме головне - КАДРИ! Де ти "на голому місці" знайдеш підготовлені кадри спеціалістів? А на старих підприємствах вони вже є! Тим більше, що виробництво бронетехніки нам потрібне "позавчора" - а не "завтра"!
    Будівництво заводів у Польщі - це "будівництво для Польщі" - щоб ми не підписували "спільного" Бо завтра поміняється влада у поляків (прийде популістська "Конфедерація") - і будуть проблеми Я вже зараз із острахом дивлюся на виробництво снарядів для нас у Словаччині
    3) Мова про "перші зразки" - це про строк переобладнання заводів на випуск нової продукції Це тобі не "каструлі на кухні переставить"
    4) Німці "заробили" Це - основа бізнесу Але вони більше "заробили" не в грошах, а в "іміджі" - бо їх продукція виявилася кращою кацапської Тепер вони спокійно можуть розвертать виробництво, маючи у себе "портфель замовлень" з інших країн Закінчиться війна - а заводи у нас ("заточені" під їх техніку та з підготовленими кадрами) продовжать працювать І випускатимуть її не тільки для ЗСУ але й на експорт І не забувай "логістичне плече" - з Німеччини (а не з "Неметчини" - так пишуть лише кацапи (в чому я тебе давно підозрюю)) набагато коротше і дешевше, ніж з США Станки та обладнання з Рура привезти легше, ніж з ДетройтаТа й спеціалістам з Німеччини зручніше їздить - а не літать через океан
    5) На існуючих заводах "оборонки" завжди створювалося кілька виробничих ліній (в тому числі і "резервних") Щоб можна було, у випадку виходу з ладу однієї, не спинять виробництво Крім того - перебачалося переобладнання окремих ліній для ремонту чи випуску інших видів озброєння Тому перехід однієї з ліній на випуск німецьких БТР не вплине на роботу всього заводу Більш того - з"являться нові робочі місця і почнеться підготовка нових кадрів Наголошую - УКРАЇНСЬКИХ кадрів! Бо в "третіх країнах" на заводах вчитимуться та працюватимуть кадри "третіх країн" - а не наші
    І саме головне - "жирний" шрифт не додає "аргументованості" ВІн лише "акцентує увагу" Ну от - ти мені її "акцентував" А я тебе розкритикував
  • vadym sestritsyn
    Изготавливать в Украине только завод построил в Венгрии
  • Яр Холодний
    БТР - колісний!
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