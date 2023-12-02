Игнат объяснил, почему россияне не используют ракеты: Их не так много. Придерживают для других задач. Было бы у них достаточно - били бы каждый день

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил мнение, что запасов ракет у армии страны-оккупанта РФ маловато для массированных ударов по Украине.

Игнат, ссылаясь на данные разведки, предположил, что Россия могла накопить до 900 высокоточных ракет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Если верить данным, которые у нас есть, то [к зиме] они подошли [с количеством ракет] вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач... Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блэкаута", – убежден спикер ПС ВСУ.

12 ноября Игнат заявлял, что Россия могла на то время накопить около 800 дальнобойных ракет разных типов для ударов по Украине.

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По оценке представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, у страны-оккупанта на начало ноября было около 870 ракет с дальностью полета 350 км и более. Это ориентировочно 165 ракет морского базирования "Калибр", примерно 160 ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, примерно 290 единиц "Искандер-М" (баллистических) и "Искандер-К" (крылатых). , ориентировочно 80 ракет Х-47 "Кинжал", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

Представитель ГУР сообщал, что за месяц РФ способна производить более 100 таких ракет.