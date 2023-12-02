Без коксохима россияне не смогут захватить Авдеевку, а взять коксохим им очень сложно, - спикер 47-й бригады Лазуткин

Российские оккупационные войска направляют на штурм Авдеевского коксохимического завода кадровых военных, потому что очень хотят захватить территорию завода. Без него они не смогут захватить Авдеевку.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ.

"На Авдеевском направлении ситуация стабильно тяжелая. Она такая с начала октября, когда россияне начали штурмовать наши позиции и давить с флангов. Сейчас наша бригада воюет, защищая север Авдеевки. Ежедневно более 10 атак приходится отбивать, иногда более 20", - сообщил Дмитрий Лазуткин.

Спикер добавил, что российские оккупанты постоянно штурмуют Степное, используя разную тактику. Могут атаковать малыми группами и наступать тяжелой техникой.

"Недавно 2 танка и 5 БТР подбили наши артиллеристы. Также работают очень активно FPV-дроны нашей бригады. Надо понимать, что такое Степное. Сейчас это не населенный пункт. Населения там нет. По факту это территория с географическим названием", - рассказал Дмитрий Лазуткин.

Читайте также: Малюк рассказал, как снайперы СБУ воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом. ВИДЕО

Спикер добавил, что территория Авдеевского коксохима находится под контролем ВСУ. Оккупанты отправляют на штурм завода значительные силы, в частности спецназовцев, заметил он, но украинские военные постоянно отслеживают все перемещения оккупантов и уничтожают их.

"Без занятия коксохима об Авдеевке они могут только мечтать. Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не убежден, что у них у них есть такие силы, хотя они очень много сосредоточены. Но они постоянно несут потери", — заявил Дмитрий Лазуткин.

Лазуткин подчеркнул, что бригада постоянно нуждается в различных типах беспилотников, в том числе и FPV-дронов.