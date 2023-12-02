У политического и военного руководства Украины нет никаких разногласий, - Верещук

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у политического и военного руководства Украины нет разногласий.

Об этом чиновник сообщила в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу никаких разногласий. Хотя я понимаю, откуда берутся такие разговоры. России очень выгодно использовать любой политический подтекст, контекст, намек, акцент, букву даже, чтобы бросить кость раздора", — отметила Верещук.

По словам министра, понимание есть также и на неформальном уровне.

"Недавно был день рождения у Андрея Ермака. В рабочем порядке через несколько дней я пришла поздравить, и видела там Валерия Залужного, вместе с командующими. Они абсолютно нормально общались и поздравляли друг друга. Видела Владимира Александровича [Зеленского], всех видела вместе — людей, которые уважают друг друга. Слышала их слова и не имею оснований не доверять словам Валерия Федоровича, который говорил их совершенно открыто, искренне — таким, каким он и есть", — рассказала чиновник.

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Верещук засвидетельствовала, что "сама это видела" и настояла на том, что "нет никаких конфликтов" в руководстве Украины.

"Это все искусственно создаваемый фон, потому что так легче: разделяй и властвуй. Мы уже сто лет назад это проходили. Мы двести лет назад это проходили. И у нас нет ни одного права, ни морального, ни юридического предать сегодня украинский народ", - подытожила министр.