В Печерском районе Киева произошло ДТП, в результате которого два человека погибли на месте, - Нацполиция

В Печерском районе Киева произошло ДТП, в результате столкновения автомобилей два человека погибли на месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева в пятницу вечером.

"В полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Старонаводницкой. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики. По предварительной информации, в результате столкновения авто "Тойота" и "Рено", двое людей, которые находились в автомобиле "Рено", погибли на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Старонаводницкой, выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия.

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По данным полиции Киева, за рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения, по предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали водителя "Тойоты" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.