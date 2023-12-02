Реактивная артиллерия ВСУ в течение 1 декабря поразила 5 складов и 3 района скопления оккупантов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 1 декабря 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника".

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