Реактивная артиллерия ВСУ в течение 1 декабря поразила 5 складов и 3 района скопления оккупантов, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах реактивной артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 1 декабря 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника".