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Столтенберг вновь призвал Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

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Столтенберг вновь призвал Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить Швеции стать членом Североатлантического альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Генсек НАТО сказал журналистам, что во время встречи с турецким лидером на полях климатического саммита COP28 в Дубае призвал его завершить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс.

"Я встретился с президентом Эрдоганом и повторил свое сообщение о том, что пора завершить процесс вступления Швеции", - заявил Столтенберг.

Следует отметить, что Швеция вместе с Финляндией решили отказаться от своей многолетней политики неприсоединения к военным Альянсам и подали заявку на членство в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Финляндия присоединилась в апреле. А членство Швеции ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

Топ комментарии

  • Evgeny N
    Зате тепер НАТО точно знає: які країни "зливають" московитам їхні плани. І якщо Угорщину можна турнуть з альянсу навіть не замислюючись, то Туреччина - важлива стратегічна країна: Босфор з Дарданеллами є вагомими аргументами.... Але ж Ердогана теж можна .... "турнуть"
    Подивимось...
  • Sergei UA
    Жесть какая то, почему не сделать принятие решений простым большинством ? тогда никакие эрдоганы и прочие ******* нигде никакого значения иметь не будут
  • Victor Litarchuk
    Как только Китай нагнет Россию и заберет Сибирь, Россия отдаст краденое и попросится в НАТО.
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