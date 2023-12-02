Силы обороны отразили вражеские штурмы на 6 направлениях, в течение суток - 84 боестолкновения, - Генштаб

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб напоминает, что за прошедшие сутки Российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 18 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись Серебрянское лесничество Луганской области; Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отразили 13 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 8 атак.

"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака.

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На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Генштаб также сообщает, что на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Работино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отбили еще 4 атаки.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 складам боеприпасов противника.

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