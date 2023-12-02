Российское командование жалуется на использование оккупантами WhatsApp и говорит, что это увеличивает угрозу ударов, - ISW

Российское командование обвиняет своих солдат в том, что они на линии фронта используют мобильные телефоны и пользуются WhatsApp и SMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, российских военных неоднократно предупреждали об опасности пользования соцсетями и интернетом, однако оккупанты пренебрегают словами командования.

"WhatsApp и другие сообщения, которые посылают российские военные, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиа-файлы", - говорится в сообщении.

В частности, российское командование обвинило использование российских мобильных телефонов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. При этом в течение года россияне пытались решить данную проблему.

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