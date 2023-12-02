Вблизи Днепра сбита вражеская ракета, рашисты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине

Враг пытался нанести ракетный удар по Днепропетровщине, но силы ПВО сбили ракету над Днепровским районом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он также напоминает, что каждую ночь враг терроризирует Никопольщину обстрелами.

"На этот раз под удар попала Красногригорьевская громада. По ней агрессор целился из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Лысак также отмечает, что несколько раз в области объявляли воздушную тревогу. Но в других районах обошлось без вражеских атак.

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