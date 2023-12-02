Уничтожена ракета Х-59 и 10 из 11 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал Украину 11 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.