Уничтожена ракета Х-59 и 10 из 11 вражеских "Шахедов", - Воздушные силы
3 4966
В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал Украину 11 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороны Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине.