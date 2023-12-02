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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 331 110 человек (+1070 за сутки), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 331 110 человек (+1070 за сутки), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 331 110 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 331110 (+1070) человек,

танков - 5571 (+7) ед.

боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,

артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,

РСЗО - 913 (+1) ед,

средства ПВО - 602 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),

крылатые ракеты - 1568 (+1),

корабли/катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,

специальная техника - 1138 (+1)

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 331 110 человек (+1070 за сутки), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3569 день москальсько-української війни.
    43! одиниці техніки та 1070!!! чумардосів.
    Арта 11, броня 20, логістика 11.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Знову техніка просіла, а чумардоси пруть.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 331 000!!! це більше, ніж таке місто як Грозний ...
  • Qq Qqq f1a4586b
    Це не від мене залежить, інакше була би москва )) Дякуємо ЗСУ, українському народу та партнерам ))
  • Sergei M ce156981
    Під Авдіївкою йшов дощ і орки на фарш
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