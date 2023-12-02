Общие боевые потери РФ с начала войны - около 331 110 человек (+1070 за сутки), 5571 танк, 7941 артсистема, 10385 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 331 110 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 331110 (+1070) человек,
танков - 5571 (+7) ед.
боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,
РСЗО - 913 (+1) ед,
средства ПВО - 602 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
крылатые ракеты - 1568 (+1),
корабли/катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
специальная техника - 1138 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.