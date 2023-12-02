Войска РФ обстреляли 4 района Харьковщины, есть повреждения

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Харьковщины. За сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате удара управляемой авиабомбой по с. Куриловка Купянского района повреждено частное домовладение и гараж.

"Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем россиян находились Уды Богодуховского района, Терновая Харьковского района, Волчанск, Варваровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

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Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Глава региона также информирует, что идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 223 взрывоопасных предмета.