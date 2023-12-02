Атака дронами на Одесчину: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, был пожар

В начале ночи российские оккупационные войска совершили очередную дроновую атаку по Одесчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Выпустив БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда), враг направил их из акватории Черного моря по прибрежным районам области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных дронов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 2 декабря уничтожена ракета Х-59 и 10 из 11 вражеских "Шахедов".

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