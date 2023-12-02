Израиль намерен создать буферную зону в Секторе Газа, - Reuters

Израиль проинформировал несколько арабских государств о том, что намерен создать буферную зону на палестинской стороне границы Сектора Газа. Это необходимо для предотвращения будущих атак.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом изданию "Reuters " сообщили источники.

Как отмечается, Израиль поделился планами с Египтом и Иорданией, а также Объединенными Арабскими Эмиратами, нормализовавшими отношения с Израилем в 2020 году.

Также о планах сообщили Саудовской Аравии, не имеющей связей с Израилем и остановившей процесс нормализации отношений после того, как 7 октября вспыхнула война в Секторе Газа. Источники Reuters не уточнили, как эта информация попала в Эр-Рияд, официально не имеющий прямых каналов связи с Израилем.

Кроме того, о планах проинформировали Турцию.

Подобная инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, которое возобновилось в пятницу, 1 декабря, после семидневного перемирия, но она показывает, что страна выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар, в своем стремлении сформировать послевоенный порядок в Секторе Газа.

Ни одно из арабских государств не изъявило желания осуществлять полицейское или административное управление анклавом в будущем, и большинство из них резко осудили наступление Израиля.

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"Израиль хочет создать буферную зону между Сектором Газа и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение боевиков ХАМАС или других боевиков и нападения", - сказал высокопоставленный чиновник службы безопасности одной из стран региона.

Правительства Египта, Саудовской Аравии, Катара и Турции не ответили на запросы Reuters о комментариях. Представитель ОАЭ не ответил прямо на вопрос, сообщили ли Абу-Даби о буферной зоне.

"ОАЭ поддержат любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами для достижения стабильности и создания палестинского государства", - заявил он.

Советник по внешней политике премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что план охватывает три уровня: уничтожение ХАМАС, демилитаризацию Сектора Газа и дерадикализацию анклава.

"Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации", - добавил он, отказавшись предоставить детали, когда его спросили, обсуждались ли эти планы с международными партнерами.

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Арабские государства считают цель Израиля полностью уничтожить ХАМАС – нереалистичной, поскольку, по их мнению, это больше, чем просто боевая сила, которую можно победить.

В прошлом Израиль допускал возможность создания буферной зоны внутри Сектора Газа, но источники Reuters утверждают, что сейчас он представляет их арабским государствам как часть своих будущих планов по безопасности для анклава. Израильские войска вышли из Сектора Газа в 2005 году.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль предложил идею буферной зоны, не сказав кому именно. Но он также повторил, что Вашингтон выступает против любого плана, уменьшающего размер палестинской территории.

Длина Сектора Газа составляет около 40 километров, ширина – от 5 до 12 километров.