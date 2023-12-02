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Телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики (обновлено)

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Телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики (обновлено)
Утром 2 декабря ряд телеграм-каналов сообщил о мощном взрыве в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сразу после взрыва воздушные силы объявили об угрозе применения баллистики в некоторых областях.

Карта тревог такова:

Телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики 01

Официальной информации об обстановке в Днепре по состоянию на данный момент нет.

"Днепр – находитесь в укрытиях!", - отметили ВС в 9.30 2 декабря. После этого телеграмм-каналы сообщили о новых взрывах.

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