Телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики (обновлено)
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Утром 2 декабря ряд телеграм-каналов сообщил о мощном взрыве в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сразу после взрыва воздушные силы объявили об угрозе применения баллистики в некоторых областях.
Карта тревог такова:
Официальной информации об обстановке в Днепре по состоянию на данный момент нет.
"Днепр – находитесь в укрытиях!", - отметили ВС в 9.30 2 декабря. После этого телеграмм-каналы сообщили о новых взрывах.