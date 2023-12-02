Из-за непогоды на Львовщине обесточены 305 населенных пунктов

Из-за налипания мокрого снега во Львовской области по состоянию на 08:25 2 декабря обесточены 305 населенных пунктов. 121 – полностью. 184 – частично.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

"Над восстановлением электроснабжения работают 99 бригад Львовоблэнерго – это 425 специалистов. Привлекли 148 единиц техники", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничили движение транспорта на нескольких дорогах, - Нацполиция