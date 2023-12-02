Международный демократический союз призвал украинские власти разрешить выезд Порошенко в Вашингтон

Международный демократический союз (IDU) призывает украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Международный демократический союз обеспокоен тем, что Петру Порошенко было отказано в разрешении оставить Украину для посещения Форума IDU-2023. Мы призываем украинские власти разрешить его выезд, поскольку для лиц, принимающих решение, чрезвычайно важно получить информацию о войне из первых уст и поддержать атакуемую страну", - говорится на странице IDU в сети X.

Полной чепухой также назвали запрет выезда для Порошенко в Atlantic Council. Редактор рубрики UkraineAlert на Atlantic Council, старшая научная сотрудница в Институте исследования международной политики Мелинда Херинг призвала президента Зеленского и спикера Стефанчука прекратить политические игры.

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"Полная чушь. Команда президента Зеленского играет в игры. Мы видим, что вы делаете. Зе-Команда запретила Порошенко покидать Украину из-за того, что его командировка отменена. Многие ждали его в Вашингтоне. Здоровые демократии уважают своих оппозиционных политиков", - написала она в сети X.

"Президент Зеленский, Стефанчук - то, что вы делаете, недальновидно. Они могут отстаивать Украину так, как вы не можете. Разнообразие Украины - ее сила. Мы хотим слышать и других, таких как Петр Порошенко, Кира Рудык, Гончаренко, Андрей Осадчук", – пишет американская экспертка.

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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приглашен в качестве одного из ключевых спикеров на Саммит Международного демократического союза в Вашингтоне (США).

Петр Порошенко должен выступить на Саммите по теме геополитических изменений в мире и необходимости укрепления трансатлантического единства в поддержку Украины.

Кроме того, в Вашингтоне пятый президент проведет ряд встреч с членами обеих партий Конгресса США, где обсудит усиление американской финансовой и военной помощи Украине. Также планируются встречи с представителями Государственного департамента США, руководством Европейской Комиссии и председателем Консервативной партии Великобритании.

Также Петр Порошенко планировал посетить Варшаву для встреч с руководством Комитета по иностранным делам Сейма Польши, представителями польских политических и экспертных кругов, где обсудит укрепление поддержки Польшей Украины в отпоре российской агрессии, а также в обретении нашим государством членства в ЕС и НАТО. Одна из тем во время встреч Порошенко в Варшаве – прекращение транспортной блокады на границе с Украиной.