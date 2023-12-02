На Запорожской АЭС произошел очередной блекаут, есть угроза радиационной безопасности, - "Энергоатом"

Сегодня ночью произошел полный блекаут на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы

В 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", - говорится в сообщении.

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Самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблока. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние.

Усилиями украинских специалистов 2 декабря в 7 часов утра возобновлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Очередной блекаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивают в "Энергоатоме".