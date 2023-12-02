Оккупанты уменьшили активность авиации, артиллерии и общее количество боестолкновений на Таврическом направлении, - Тарнавский
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На Таврическом направлении враг снизил активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений и продолжает попытки продвигаться пехотой.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за сутки враг потерял около 500 человек.
"В операционной зоне ОСГВ Таврия противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - информирует Тарнавский.
Также он уточнил, что общие потери врага составляют 495 человек.
"Уничтожено 8 единиц военной техники. В частности, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобиля. Еще 13 единиц техники врага повреждены", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.