Оккупанты уменьшили активность авиации, артиллерии и общее количество боестолкновений на Таврическом направлении, - Тарнавский

На Таврическом направлении враг снизил активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений и продолжает попытки продвигаться пехотой.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки враг потерял около 500 человек.

"В операционной зоне ОСГВ Таврия противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - информирует Тарнавский.

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Также он уточнил, что общие потери врага составляют 495 человек.

"Уничтожено 8 единиц военной техники. В частности, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобиля. Еще 13 единиц техники врага повреждены", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.