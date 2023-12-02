1 декабря в Мелитополе силы украинского сопротивления уничтожили несколько оккупантов и поразили вражеский топливозаправщик, - ГУР
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Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику ― военная техника выведена из строя. Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур"", - говорится в сообщении.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение убивает.
В ГУР отметили, что российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.