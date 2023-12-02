Восстановлена высоковольтная линия, обеспечивающая потребности ЗАЭС. Станция перешла на нормальную схему питания, - "Укрэнерго"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, ЗАЭС лишилась связи с энергосистемой ночью во время очередной российской атаки. Энергообеспечение потребителей в Запорожье и Днепропетровщине не прекращалось, задействованы резервные линии для обеспечения их потребностей.
"В ночь на 2 декабря во время ракетной атаки на Днепропетровщину были повреждены две воздушные линии - 750 и 330 кВ, которые передают электроэнергию для обеспечения собственных нужд Запорожской атомной станции.
Диспетчеры Укрэнерго смогли вернуть в работу основную магистральную линию энергопитания ЗАЭС классом напряжения 750 кВ. В настоящее время Запорожская атомная станция получает электроэнергию, необходимую для ее безопасной работы, из объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановление поврежденных высоковольтных линий, как только разрешит ситуация с безопасностью.
"Благодарим ПВО за безупречную работу, без которой повреждения в энергосистеме могли бы быть значительно масштабнее", - резюмировали в компании.