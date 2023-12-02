Восстановлена высоковольтная линия, обеспечивающая потребности ЗАЭС. Станция перешла на нормальную схему питания, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" возобновило работу высоковольтной линии, необходимой для энергообеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции. В настоящее время станция уже перешла с резервной на нормальную схему питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, ЗАЭС лишилась связи с энергосистемой ночью во время очередной российской атаки. Энергообеспечение потребителей в Запорожье и Днепропетровщине не прекращалось, задействованы резервные линии для обеспечения их потребностей.

"В ночь на 2 декабря во время ракетной атаки на Днепропетровщину были повреждены две воздушные линии - 750 и 330 кВ, которые передают электроэнергию для обеспечения собственных нужд Запорожской атомной станции.

Диспетчеры Укрэнерго смогли вернуть в работу основную магистральную линию энергопитания ЗАЭС классом напряжения 750 кВ. В настоящее время Запорожская атомная станция получает электроэнергию, необходимую для ее безопасной работы, из объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

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Ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановление поврежденных высоковольтных линий, как только разрешит ситуация с безопасностью.

"Благодарим ПВО за безупречную работу, без которой повреждения в энергосистеме могли бы быть значительно масштабнее", - резюмировали в компании.