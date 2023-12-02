В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв, - Андрющенко

Днем 2 декабря во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Взрыв в 11-20 по Киеву. Эпицентр - Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших - на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков. Детали со временем. Но, суббота начинает играть интересными цветами", - отмечает он.

Официальной информации о сегодняшнем взрыве в оккупированном городе пока нет.

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