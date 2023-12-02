Из-за снегопада на западе Украины задерживается ряд поездов
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В результате сильных снегопадов и налипания мокрого снега на западе Украины несколько поездов следуют с задержками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця информирует в телеграме.
На Львовщине из-за снегопада обесточены более 300 населенных пунктов, но поезда Укрзализныци продолжают движение. Отмененных рейсов нет.
Из-за обильных снегопадов на западе Украины и налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой более чем на 30 минут:
- №17/18 Харьков — Ужгород (+1:47)
- №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
- №35/36 Одесса — Перемышль (+1:17)
- №53/54 Киев — Перемышль (+1:17)
- №7/8 Киев — Черновцы (+0:53)
- №715/716 Перемышль — Киев (+0:53)
- №95/96 Киев — Рахов (+0:47)
- №5/6 Запорожье — Ясиня (+0:36)
- №29/30 Киев — Ужгород (+0:35)
Следить за ними можно на портале uz-vezemo.uz.gov.ua.