Из-за непогоды в западных областях без электроснабжения остались 497 населенных пунктов, - Минэнерго
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"В западных областях Украины существенно ухудшились погодные условия. Из-за обильного снега и ветра без света 497 населенных пунктов. Больше всего - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме (в работе 134 бригады, 185 единиц техники)", - говорится в сообщении.
В частности, во Львовской области полностью обесточено 305 населенных пунктов, из них – 184 частично. В общей сложности около 52 тыс. абонентов. В Ивано-Франковской области обесточены 72 населенных пункта - более 19 тыс. абонентов. В Тернопольской – 67 населенных пунктов, из которых 9 обесточено частично. В Хмельницкой обесточено полностью 50 населенных пунктов, всего - 6,7 тыс. потребителей. В Закарпатской – 3 населенных пункта.
Также сообщается, что из-за боевых действий и технических проблем без электроснабжения - 441 населенный пункт.
Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.