Этой ночью ЗАЭС была на грани ядерной и радиационной аварии, - президент "Энергоатома" Котин

Как ранее предупреждал "Энергоатом" и украинский Регулятор, неправильная, ошибочная, а часто и рискованная эксплуатация оборудования и режимов работы реакторных установок ЗАЭС, в частности на энергоблоке №4, может привести к катастрофическим последствиям.

Особенно это чревато постоянным риском обесточивания и возникновения блекаутов на станции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

"Этой ночью оккупанты почти доигрались. Две линии электропередач "Запорожская АЭС - Днепровская" и "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", питавшие станцию от украинской энергосистемы, были оборваны и обесточены. В связи с полным блэкаутом атомная электростанция перешла на питание собственных потребностей от двадцати дизель-генераторов. Позже восемь из них оставили в работе", - говорится в сообщении.

Наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на четвертом энергоблоке и вызвана тем, что оккупанты продолжают держать его в горячем состоянии вопреки условиям лицензии на эксплуатацию реакторных установок украинского органа регулирования ядерной и радиационной безопасности – ДИЯРУ. Авария с блекаутом АЭС приводит к обесточиванию главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону реактора. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, блок требует срочного перевода в холодное состояние.

Как отмечается, ситуацию фактически спасли оперативные действия украинских специалистов, возобновивших электроснабжение станции из украинской энергосистемы.

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По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, этой ночью ЗАЭС была на грани ядерной и радиационной аварии. При этом существенный риск еще остается. На ЗАЭС необходимо срочно выполнить ряд технических мер, чтобы обеспечить восстановление штатного электропитания собственных нужд станции.



"Мы понимаем, что оккупанты не заинтересованы в безопасности на ЗАЭС. За почти два года оккупации они не смогли построить обычную пуско-резервную котельную для выработки пара, существующую на любой другой атомной станции. Вместо этого вопреки нормам и правилам ядерной и радиационной безопасности они продолжают держать энергоблок №4 ЗАЭС в горячем состоянии, эксплуатируя реакторную установку и сложный энергетический объект в непроектном режиме обычного бойлера для выработки пара. Мы понимаем, что они и дальше будут создавать опасные ситуации, шантажируя весь мир ядерной и радиационной аварией", – отметил Петр Котин.

ГП НАЭК "Энергоатом" обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее приложить усилия, чтобы вернуть временно оккупированную Запорожскую АЭС под полный контроль Украины, ведь только так можно обеспечить безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта.

Как сообщалось, на Запорожской АЭС произошел очередной блекаут, была угроза радиационной безопасности. Впоследствии стало известно, что "Укрэнерго" возобновило работу одной из высоковольтных линий, которая необходима для энергообеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции. В настоящее время станция уже перешла с резервной на нормальную схему питания.