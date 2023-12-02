Вторая группа украинских военных прошла в Германии подготовку для работы с Patriot
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Deutsche Welle.
Соответствующее заявление 1 декабря сделал командующий многонациональным тренировочным командованием генерал-лейтенант Андреас Марлов.
Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии.
По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.
Как отмечает издание, в учениях принимали участие опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие из военных имели опыт работы с советскими системами С-300.
Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.
В ноябре посол ФРГ в Украине Мартин Егер сообщил, что в Украине зимой будет развернута еще одна система противовоздушной обороны Patriot из Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.