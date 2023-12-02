Власти РФ увеличивают выплаты родственникам мобилизованных, чтобы сдержать их протесты, - британская разведка

Российские власти скорее всего обеспокоены протестами семей мобилизованных и пытаются сдержать их различными способами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

После небольших акций протеста в Москве в ноябре 2023 года российские власти, похоже, начали сдерживать следующие такие мероприятия, отмечают в обзоре.

Аналитики отмечают, что расследование негосударственных информационных ресурсов в России, как и комментарии протестующих жен, свидетельствуют о том, что родственникам теперь предлагают большие выплаты в обмен на то, что они будут молчать.

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27 ноября одна из групп жен мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации", а через несколько дней их начали обозначать как "фейковую организацию".

"Власти, скорее всего, особенно опасаются любых протестов родственников тех, кто мобилизован с сентября 2022 года и сейчас уже больше года на фронте", – отмечает разведка.

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