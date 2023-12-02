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Из-за больших потерь враг уменьшил количество атак у Авдеевки, - Силы обороны

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Из-за больших потерь враг уменьшил количество атак у Авдеевки, - Силы обороны
Российские войска на Таврическом направлении, в частности вблизи Авдеевки Донецкой области, почти в полтора раза уменьшили количество атак по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua

"Одна из причин – это очень большие потери врага… Также требуется некоторая перегруппировка, плюс подвоз боеприпасов и пополнение подразделений", - подчеркнул спикер.

За сутки на этом направлении зафиксировано 34 боевых столкновения и 21 из них – в районе Авдеевки. Вблизи города армия РФ потеряла около 300 военных.

По его словам, войска РФ продолжают бросать вперед пехоту, однако почти не используют военную технику.

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Топ комментарии

  • valentyna 7f6f0f14
    Скажіть це тим хто біля Степового, хоча марафон і зроблений для фейків, брехні,маніпуляції, замороження мізків
  • Yurka Gagarin
    готовятся просто.меньше двух недель времени у них осталось,чтоб взять мегаполис планетарного значения Авдеевку
  • Ватник Дзедываевалов
    30 000 військових
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