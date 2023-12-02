Беларусь снова продлила учения с российскими военными, они продолжаются уже 84 недели

Беларусь опять продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продолжатся минимум до 11 декабря.

Об этом сообщает телеграм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Полигон "Доманова" продолжает работу без перерывов, другие же на выходные 2 и 3 декабря", - говорится в сообщении.

Учения на полигонах продлено с 4 декабря до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 09.12;

Полигон "Гожский" 6 омбр (Гродненский район) до 11.12;

Полигон "Брестский" 38 едшбр (Брестский район) до 09.12;

Полигон "Осиповичский" 51 абр (Осиповичский район) до 08.12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 08.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.12;

Полигон "Лепельский" 19 омбр (Лепельский район) до 09.12.

Как отмечается, учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 84 нед.

Читайте также: В Беларуси снова продлили военные учения до 5 ноября, - "Беларускі Гаюн"