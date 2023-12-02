Дубинский сообщил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО

Сегодня, 2 декабря, народный депутат Александр Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Дубинского.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях.

Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюськи, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко.

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"Существует реальная опасность для здоровья и угроза жизни народного депутата Украины.

Очевидно, что кто-то заинтересован прямо в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО", - говорится в сообщении.

Адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ с тем, чтобы обеспечить сохранение его жизни.

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