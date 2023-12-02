Дубинский сообщил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Дубинского.
"Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях.
Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюськи, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко.
"Существует реальная опасность для здоровья и угроза жизни народного депутата Украины.
Очевидно, что кто-то заинтересован прямо в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО", - говорится в сообщении.
Адвокаты требуют принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ с тем, чтобы обеспечить сохранение его жизни.